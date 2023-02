Oggi è un altro giorno, gli ospiti di mercoledì 1 febbraio

01 febbraio 2023 a

Anche oggi, mercoledì 1 febbraio, su Rai 1 appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone. Un giovane scrittore, uno storico complesso musicale, teatro e attualità al centro del seguitissimo programma del primo pomeriggio. Tra gli ospiti i componenti del gruppo musicale de I Giganti, protagonista della scena musicale italiana degli anni 70. Quindi sarà la volta dell’attore Giorgio Marchesi in teatro con un suo adattamento del “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. Nello studio 3 di Via Teulada arriveranno poi I Mummenschanz, storici performer svizzeri in scena con uno spettacolo che celebra i 50 anni di attività della compagnia. A seguire, l’intenso racconto di Daniele Mencarelli, poeta e scrittore già vincitore del Premio Strega giovani che presenterà il suo ultimo romanzo “Fame d’aria”. Nella seconda parte del programma, spazio all’attualità e alla politica ospiti il sindaco di Firenze Dario Nardella (Partito Democratico) e l’onorevole Manlio Messina (Fratelli d’Italia).

