Nina Moric, incidente hot: fuori di seno al party, le foto diventano virali sui social

31 gennaio 2023 a

a

a

Un outfit particolare e così Nina Moric, super sexy, torna a far parlare di sé. L'occasione è stata la festa d'inaugurazione dell'Accademia Vip extension & Beauty Academy a Roma. Lunghissime treccine africane nei capelli, sguardo provocante, un paio di stivaletti lilla glitterati, una gonna in maglia attillata e sulla parte superiore un micro reggiseno metallico ricoperto di glitter che non ce la fa proprio a sostenere il seno al punto da sfilarsi con i capezzoli a far capolino. L'incidente però non causa alcun problema alla modella di origini croate che ha continuato a scattare foto come se nulla fosse e con i riflettori tutti su di lei.

Nina Moric, la malattia della mamma e i tanti fidanzati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.