Fuori dal coro, stasera in tv 31 gennaio su Rete4: Messina Denaro e i beni confiscati alla mafia

Stasera in tv, martedì 31 gennaio, su Rete4 consueto appuntamento del martedì con Fuori dal coro (dalle ore 21,20). Mario Giordano conduce una nuova puntata del suo talk, dove prende di petto i temi più caldi del momento. Tra i proclami del giornalista c'è quello di porsi dalla parte del telespettatore, con un linguaggio diretto e polemico, oggetto di molte discussioni (e di qualche critica).

Dopo il recente arresto del super latitante Matteo Messina Denaro si continua a toccare il tema della mafia: questa sera approfondita inchiesta sui beni confiscati dallo Stato che finiscono nelle mani della criminalità organizzata. L'argomento è ampio e pone domande su molte questioni. Quali provvedimenti possono essere presi per ostacolare tutto ciò? Fin dove si spingono le manovre per frenare questo critico corso degli eventi?

Altro tema al centro del dibattito serale è quello dello spreco dei soldi da parte della politica italiana. Un problema di vecchia data che fatica a trovare immediate risoluzioni. Il reportage si concentra in particolar modo sulla sanità in Sicilia, dalla critica gestione economica. Il talk ribadisce inoltre che ai parlamentari non rieletti viene ancora data la possibilità di usufruire di pacchetti per viaggiare sui treni ad alta velocità a spese dello Stato. Tra gli altri argomenti della serata, un approfondimento sul cibo derivato dagli insetti. Aggiornamento, per finire, sui ladri delle case: un tema già trattato dal programma di Rete4.

