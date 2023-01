Patrizia Baldi, chi è la moglie di Claudio Villa: la malattia, i figli e la storia con il Reuccio

31 gennaio 2023 a

Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa, sarà ospite della puntata di Oggi è un altro giorno, in onda martedì 31 gennaio su Rai 1 e condotta da Serena Bortone.

Ma chi è Baldi? Originaria di Bari, 71 anni, sposò il celebre cantante - per tutti il Reuccio - nel 1975 e la loro unione è stata al centro delle cronache anche per la differenza di età tra i due (31 anni). Tra l'altro anche lei ha intrapreso la carriera di cantante come interprete facendo l'esordio nel 1977 con il singolo Ti am., per poi dedicarsi alla famiglia. Nel loro matrimonio, celebrato in Campidoglio con Pippo Baudo testimone di nozze, sono nate due figlie: Andrea Celeste (nel 1980) e Aurora Pica (nel 1981). Recentemente ha raccontato della malattia che l'ha colpita: “Il cancro mi ha reso più forte, non mi ha fatto così male. Ha creato talvolta uno schermo tra me e gli altri, ma averlo superato mi fa sentire forte. Andavo in giro anche di inverno senza capelli e senza cappello e adesso è un ricordo alle spalle, che non fa più parte di me”.

Villa morì a Padova nel 1986 all'età di 61 anni. Con Domenico Modugno vanta il primato di vittorie, quattro, al Festival di Sanremo e in carriera ha venduto oltre 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Prima di Baldi era stato sposato con l'attrice Mirandea Bonansea con cui ebbe un figlio (Mauro). Poi la relazione con la soubrette Noemi Garofalo da cui sono nati altri due figli (Claudio e Manuela, riconosciuti successivamente).

