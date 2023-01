Antonio Mezzancella, l'imitatore di Rai 1: "Ho 113 voci ma una non posso farla"

A tu per tu con il 42enne perugino in tv tutti i giorni e in radio nel weekend

La scena è questa: sera a Roma, casa sua da sei anni a questa parte, lui che prova alla tastiera elettrica e Georgia, la compagna ballerina e ora anche coreografa dalla stanza accanto che cambia Aurora, 9 mesi: “Ci sono i piatti da lavare, quando hai finito dammi una voce”. Sì, ma quale? E’ questo il problema. E la montagna nel lavello diventa cosa per i ramponi di Reinhold Messner. “Si scherza - sorride -, il fatto è che io di voci ne ho 113”. E c’è da credergli. “I conti li so fare - aggiunge -, ho la maturità scientifica, strappata al Liceo Alessi di Perugia (“con tanto di bacio accademico del professor Scorsipa” sorride). E se 64 più 49 non fa 113, ditemelo subito che torno e restituisco il diploma”. Antonio Mezzancella, il 42enne imitatore perugino in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Rai 1 nel talk “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone, in radio nel weekend su Radio 2 con “Tutti nudi” insieme a Dj Osso e Pippo Lorusso, nonché coach del programma di Carlo Conti “Tale e quale show”, il venerdì sera della prima rete, è 113 persone insieme in due sole corde vocali.

