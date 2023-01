Matilde Gioli, l'incidente per cui rischiò di diventare paraplegica: "Cinque vertebere spappolate". Chi è il fidanzato

31 gennaio 2023 a

L'attrice Matilde Gioli, protagonista del film tv Fernanda, in onda martedì in prima serata su Rai1 e dedicato alla figura di Fernanda Wittgens, la prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera. ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo del primo pomeriggio della prima rete pubblica. Intervistata da Serena Bortone si racconterà tra carriera e vita privata.

Matilde Gioli, nome d’arte di Matilde Lojacono, ha 33 anni e ha deciso di utilizzare il cognome della madre per la propria carriera artistica. Laureata in Filosofia presso l’Università Statale di Milano, dopo aver concluso gli studi ha dato il via alla sua carriera di attrice. Nel 2014 esordisce sul piccolo schermo, recitando in un episodio di Gomorra - La serie. Grande successo ha avuto al cinema con Belli di papà e Un posto sicuro. In tv con Di padre in figlia e, soprattutto, Doc - Nelle tue mani (dal 2020 ad oggi). E' stata anche la valletta del remake del programma Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio.

Sul fronte della vita privata, è solita pubblicare su Instagram le foto delle sue avventure a cavallo, grazie alla sua grande passione per l'equitazione. Una passione grazie alla quale ha ritrovato anche l'amore, visto che l'attuale fidanzato dell'attrice è Alessandro Marcucci, istruttore dal fisico statuario. Matilde è anche appassionata di calcio ed è tifosissima dell'Inter. In precedenza aveva avuto un relazione con un ragazzo di nome Matteo, operatore finanziario, e con l'attore Francesco Scianna. Matilde visse un periodo difficile e complicato all'età di 16 anni quando un incidente ha rischiato di cambiarle la vita: ha infatti rischiato di non camminare più. Mentre si trovava a Londra per una vacanza studio, durante un momento di svago in piscina, un ragazzo di 100 chili molto alto si tuffò dal trampolino di cinque metri finendo sulla sua schiena. Matilde rischiò di diventare paraplegica, per più di dieci giorni ha temuto di non camminare più: “Mi ha spappolato cinque vertebre e sono stata a serio rischio paraplegia. Non potevano dirmi se avrei riacquistato sensibilità alle gambe. Dopo dieci giorni le gambe sono tornate a funzionare e ho ripreso in mano la mia vita…”.

