Black out, stasera in tv 30 gennaio su Rai1: anticipazioni e trama degli episodi di oggi

30 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, 30 gennaio 2023, torna Black out - Vite sospese (dalle 21,25). La fiction italo-tedesca diretta da Riccardo Donna si avvicina al gran finale. La serie è trasmessa in quattro serate, composte ognuna da due episodi, dal 23 gennaio al 6 febbraio 2023. Nel cast ci sono Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo, Riccardo Maria Manera, Massimo Mesciulam, Giorgio Caputo, Eugenio Franceschini, Magdalena Grochowska e Fabio Sartor. La regia è di Riccardo Donna.

Al Grande Fratello Vip un bacio segreto, il concorrente a rischio squalifica e una lite furiosa. Chi rischia l'eliminazione?

La trama: durante le vacanze natalizie nella Valle del Vanoi, in Trentino-Alto Adige, i clienti del lussuoso albergo e i residenti del paesino nel piccolo ed esclusivo polo sciistico sono tagliati fuori dal mondo dopo che una valanga li ha tagliati fuori dal mondo, impedendo l'arrivo dei soccorsi.In attesa dei soccorsi, quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza diventa una trappola che porterà a galla segreti, identità celate, ambigui professionisti pronti a tutto e la presenza di un assassino. La valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un'esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri.

Report, le anticipazioni delle inchieste: una è sugli chef stellati

Nell'episodio 5 l'omicidio di Max sconvolge l'hotel: è la riprova dell'esistenza di un assassino tra di loro. Per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione in una baita, Lorenzo trova una pistola e la nasconde. Quando sente che sul cadavere di Max è stata trovata una foto che apparteneva a Giorgio, (il vecchio montanaro) si convince che sia lui l'assassino e va ad affrontarlo. Nell'episodio 6 l'omicidio di Max sconvolge l'hotel: è la riprova dell'esistenza di un assassino tra di loro. Per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione, Lorenzo trova una pistola e la nasconde.

Boss in incognito, un'altra azienda protagonista del docureality di Max Giusti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.