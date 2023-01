Eden, stasera in tv 30 gennaio su La7: Licia Colò alla scoperta della Foresta Nera, poi di Osimo e del Canton Vallese. Reportage sulle Filippine

30 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, 30 gennaio 2023, torna su La7 la trasmissione Eden - Un pianeta da salvare. Il programma, condotto da Licia Colò, andrà in onda ogni lunedì per dodici puntate dalle ore 21,15. Oltre a mostrarci le bellezze naturalistiche di tutto il mondo, la trasmissione ci spiega come contribuire a proteggere e migliorare l’ambiente.

Al Grande Fratello Vip un bacio segreto, il concorrente a rischio squalifica e una lite furiosa. Chi rischia l'eliminazione?

Eden va in onda dal 2019 ed è ormai un programma di grande successo. Merito anche della conduttrice, Colò rappresenta una certezza in questo format dopo le storiche conduzioni di programma che hanno fatto epoca come L'arca di Noè, Geo & Geo, Alle falde del Kilimangiaro. In una recente intervista ha anche svelato il suo personale paradiso: "Sono tornata di recente dalla Finlandia, dove ci sono una cultura, una civiltà e un’attenzione all’ambiente che mi hanno molto colpita".

Report, le anticipazioni delle inchieste: una è sugli chef stellati

La prima puntata di questa quarta stagione si aprirà con un viaggio nella Foresta Nera, il polmone verde di oltre 6000 km quadrati nel sud della Germania. Si parte dalla Gola di Ravenna, la foresta nell’immaginario collettivo è lo scenario perfetto delle favole dei Fratelli Grimm, che erano originari di questi luoghi, per poi arrivare alle spettacolari Cascate di Triberg e al suggestivo Parco Naturale di Feldberg, una delle mete turistiche più visitate in Europa grazie ai suoi laghi, ai suoi monasteri e maestosi castelli. Si arriva infine a Schonach, la patria degli orologi a cucù, dove visiteremo un laboratorio che dal 1800 realizza queste meraviglie artistiche di precisione. E accanto alle tradizioni la Foresta Nera strizza l’occhio anche al futuro, grazie allo sfruttamento delle risorse naturali per produrre energia pulita. Nella seconda parte Colò si reca ad Osimo nelle Marche e scende nelle antiche cavità sotterranee. Completano la puntata un reportage di Mr.Nat dal Canton Vallese in Svizzera, dove raggiungerà ad oltre 2600 metri di altezza l’Aletsch, il più grande ghiacciaio di tutte le Alpi, fiore all’occhiello del patrimonio mondiale dell’Unesco situato tra Berna e Vallese. Infine, un documentario sulle meraviglie naturalistiche delle Filippine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.