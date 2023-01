Annie Wersching morta. L'attrice aveva 45 anni e da tre lottava contro un tumore

30 gennaio 2023 a

L’attrice statunitense Annie Wersching, nota per i suoi ruoli nelle serie televisive Bosch, 24 e The Vampire Diaries e per aver interpretato Leslie Dean, la madre della supereroina aliena Karolina nel telefilm della Marvel Runaways, è morta all’età di 45 anni domenica a Los Angeles in seguito a un tumore. L’annuncio della scomparsa è stato dall’agente dell’attrice, a cui è seguito un comunicato del marito, l’attore comico Stephen Full, che ha ricordato la moglie e la madre dei loro tre figli - Freddie di 12 anni, Ozzie di 9 anni e Archie di 4 anni - con parole toccanti: "Oggi c’è un buco oscuro nell’anima di questa famiglia. Ma lei ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Trovava la meraviglia nel momento più semplice. Non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che sia l’avventura a trovarci, ci diceva di trovarla. E noi lo faremo".

Wersching, a cui era stato diagnosticato un cancro nel 2020, ha avuto di recente una serie di ruoli ricorrenti nelle serie tv Star Trek: Picard, dove ha interpretato la Regina Borg, e in The Rookie, dove è apparsa nel ruolo di Rosalind Dyer, un’assassina che evade di prigione. In precedenza l’attrice ha avuto ruoli importanti. In 24 la Wersching ha interpretato Renee Walker, un’agente speciale dell’Fbi del Washington Field Office. In Bosch ha interpretato Julia Brasher, una poliziotta alle prime armi della polizia di Los Angeles, il cui percorso si incrocia con Harry Bosch dal punto di vista professionale e personale nelle prime due stagioni della serie, prima di tornare per la settima stagione nel 2021. Tra il 2019 e il 2021 Wersching ha recitato in Runaways e per più di 30 episodi in tre stagioni della serie ha interpretato la madre della mezza aliena Karolina, in un ruolo da cattiva che inizialmente metteva Leslie Dean contro il gruppo di amici supereroi adolescenti della figlia. Il suo ruolo più longevo è stato quello della produttrice televisiva Amelia Joffe in 80 episodi della soap General Hospital.

