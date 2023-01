Grande Fratello Vip, stasera in tv 30 gennaio su Canale5: il bacio segreto, il concorrente a rischio squalifica e una lite furiosa. Chi rischia l'eliminazione?

30 gennaio 2023 a

Stasera in tv, 30 gennaio 2023, il lunedì di Canale5 è come di consueto in compagnia con il Grande Fratello Vip 7 (dalle ore 21,40). Oggi va in onda la trentesima puntata stagionale e non sarà una serata semplice per i concorrenti perché ci sarà una nuova eliminazione. A rischio ci sono Nikita Pelazon, già uscita indenne al precedente televoto, George Ciupilan, per il quale si è mosso anche un importante telegiornale della Romania, e Oriana Marzoli.

Non mancheranno poi focus sui vari personaggi all'interno della casa più spiata d'Italia. Probabilmente avrà spazio l'ultima lite tra Antonella Fiordalisi ed Edoardo Donnamaria. Proprio quest’ultimo si è lasciato scappare un commento di troppo. Anzi, ha lanciato proprio un’accusa alla fidanzata dicendo senza troppe mezze misure che è una persona finta ("è una pericolosa perché in un momento di rabbia può inventarsi di tutto"). Antonella non si aspettava un pensiero del genere da parte del suo fidanzato e si è messa a piangere. Presa dallo sconforto ha detto: "Sei diventato energia negativa per me. Non voglio parlare e voglio andare via".

Un altro concorrente invece è a rischio squalifica. Si tratta di Davide Donadei che, essendo entrato da circa un mese nella casa, a conoscenza dei cantanti che saranno in gara al Festival di Sanremo ha pensato bene di spoilerarli ad altri gieffini. Spazio poi al giallo del black out elettrico che ha paralizzato la casa per alcuni secondi e ha dato la possibilità a due concorrenti di baciarsi: tutti pensando a Oriana e Luca Onestini, lo schiocco del bacio è stato sentito forte e chiaro e stasera con tutta probabilità Signorini indagherà.

