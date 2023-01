Report, stasera in tv 30 gennaio su Rai3: le anticipazioni delle inchieste, una è sugli chef stellati

30 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, 30 gennaio 2023, consueto appuntamento del lunedì su Rai3 con Report (dalle ore 21,20). Condotto da Sigfrido Ranucci, lo storico programma presenta tre nuove inchieste: si va dall'attività economica di rinomati ristoranti alle condizioni dei braccianti in Calabria, Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Baiardo a Massimo Giletti: "Lei sta rischiando parecchio e non solo per la mafia" | Video

La prima inchiesta della nuova puntata di "Report" ha come titolo Il conto dello chef ed è firmata da Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Marzia Amico. Cosa significa, oggi, essere chef? Il programma indaga all'interno di rinomati ristoranti di importanti chef, talvolta stellati, approfondendo i meccanismi del business legato alla ristorazione, approfondendo anche le condizioni dei lavoratori che lì prestano servizio. Un mondo complesso che va dalle tavole e dalle materie prime fino ai media, sempre più popolati da chef e da format di cucina. Focus anche sulle condizioni di lavoro. Uscire dai ghetti è il titolo della seconda inchiesta della serata, realizzata da Bernardo Iovene, con collaborazione di Lidia Galeazzo. I braccianti agricoli vivono in pessime condizioni: in baracche senza luce nè acqua e sono in molti a speculare sulla loro condizione di irregolari. I progetti stanziati nel tempo per fare in modo di risolvere questa situazione sono analizzati dall'indagine. Le telecamere di Report si sono recate a Foggia per riprendere la critica vita dei migranti braccianti. Vedremo inoltre il ghetto di Torretta Antonacci, alla ribalta delle cronache legate all'onorevole Aboubakar Sumahoro.

"L'arresto di Messina Denaro mi è sembrato un appuntamento", la teoria del pentito Mutolo a Non è l'arena

La guerra del Dop è il titolo dell'ultima inchiesta della serata, di Emanuele Bellano, con la collaborazione Chiara D’Ambros. Coldiretti ha reso pubblico un rapporto sui finti prodotti tipici italiani venduti nel mondo. Dati i costi di produzione dei prodotti autentici, il danno alle filiere Dop e Igp è immenso. Molti produttori italiani e americani approfittano del mancato accordo firmato per la protezione dei marchi Dop e Igp e in alcuni Stati producono un gran numero di alimenti "falsi". Report indaga sugli Stati Americani che producono prodotti come San Marzano, Provolone, Asiago e Gorgonzola, recando enormi danni alle aziende autentiche.

Salvatore Baiardo: "Matteo Messina Denaro non ne ha per molto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.