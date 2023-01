E' per il tuo bene, film stasera in tv su Canale 5 domenica 29 gennaio. La trama

29 gennaio 2023 a

E' per il tuo bene. E' il titolo del film in programma stasera in tv, domenica 29 gennaio, su Canale 5. Inizio alle ore 21.20 per la commedia di produzione italiana, realizzata nel 2020 con la regia di Rolando Ravello. Nel cast troviamo Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Isabella Ferrari e Giuseppe Battiston. La trama. I genitori vogliono sempre il bene dei loro figli, ma spesso il loro affetto li spinge a commettere errori. Succede a tre padri che uniranno le forze per cercare di sbarazzarsi dei partner delle loro figlie, Ma così facendo mettono a dura prova la pazienza delle loro mogli e rischiano di far naufragare i matrimoni.

