Ncis e Blue Bloods stasera in tv domenica 29 gennaio. La trama

Stasera in tv, domenica 29 gennaio, su Rai 2, dalle ore 21 prima visione assoluta, il nuovo episodio di “Ncis Los Angeles”, la costola della popolarissima serie sul servizio investigativo della marina statunitense ambientata nella metropoli californiana. Uno sguardo alla trama. Fuori uso il figlio di Sam, durante un’esercitazione a bordo di un F35, perde il controllo del jet, e riesce a paracadutarsi prima che l’aereo si schianti sulla spiaggia di Los Angeles. Le indagini sul misterioso incidente si concentrano sul ragazzo mettendone in discussione le capacità di pilota. A seguire, alle 21.50, riprende, col primo episodio della tredicesima stagione, Blue Bloods, amatissima serie che segue la famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York e impegnata a lottare contro la criminalità nella difesa dell’ordine e della giustizia. Ritroviamo Erin che finalmente troverà il coraggio di candidarsi a procuratore distrettuale di Manhattan, mossa anche dalla scarsa stima che prova verso il suo capo, Kimberly Crawford. Nel primo episodio, “Buoni propositi”, ricompare al suo fianco l'ex marito, Jack Boyle. Eddie e Jamie, invece, devono convincere il loro capo a non dividerli: non è consuetudine che due persone sposate fra loro lavorino nello stesso distretto.

