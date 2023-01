Le indagini di Lolita Lobosco, stasera domenica 29 gennaio su Rai 1. La trama

29 gennaio 2023 a

a

a

Le indagini di Lolita Lobosco. Stasera in tv, domenica 29 gennaio, su Rai 1 torna una delle fiction più amate dal pubblico televisivo. L'episodio si intitola Gli occhi di Luca. Diamo uno sguardo alla trama. Lobosco e la sua squadra indagano su un omicidio: un prete è stato brutalmente ucciso proprio davanti all’altare della sua chiesa. La poliziotta scopre un losco giro di affari relativo ai fondi della parrocchia. Intanto Domenico, un giovane che Lolita aveva aiutato in passato, viene arrestato per furto e lei deve nuovamente indagare per capire cosa è successo realmente. Intanto aiuta il ragazzo a entrare in un programma di lavori socialmente utili. Ma i guai non sono finiti. Le cose non vanno bene dal punto di vista sentimentale: Danilo sembra intenzionato a dare precedenza al lavoro rispetto all'amore.

La mafia al centro di Non è l'Arena: pentiti e vittime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.