Da noi a ruota libera, oggi domenica 29 gennaio su Rai 1. Gli ospiti

Oggi in tv, domenica 29 gennaio, su Rai 1 dalle 17.20 torna Da noi a nuova libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Anche questa settimana numerosi gli ospiti che si racconteranno e metteranno in gioco. Tra loro Sabrina Salerno, regina del pop, in vetta alle classifiche già a 19 anni. Ricorderà le tappe della sua carriera e i suoi successi. In studio anche Paolo Conticini, uno degli attori più amati grazie ai tantissimi ruoli interpretati in film, fiction e spettacoli teatrali, conduttore e protagonista anche di numerosi programmi televisivi. Tra gli ospiti anche Matilde Gioli che il 31 gennaio sarà protagonista del film “Fernanda”, in onda in prima serata su Rai 1, dedicato a Fernanda Wittgens, critica e storica d’arte, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, durante gli anni della seconda guerra mondiale, anni in cui si impegnò per salvare molti amici ebrei.

