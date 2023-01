Non è l'Arena, stasera in tv domenica 29 gennaio su La7. Anticipazioni e ospiti

29 gennaio 2023 a

Dopo l'intervista a Salvatore Baiardo sull'arresto di Matteo Messina Denaro, stasera domenica 29 gennaio a Non è l'Arena su La7, Massimo Giletti ospita Gaspare Mutolo, pentito mafioso e collaboratore di giustizia. In studio anche chi ha vissuto la lotta alla criminalità organizzata, Maria Sodano, vedova dell'ex prefetto Fulvio Sodano che combatté duramente la Mafia e fu allontanato da Trapani dal sottosegretario all'Interno Antonio D'Alì, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Parteciperà al programma anche Luana Ilardo, figlia di Luigi Ilardo, boss che ha fatto scoprire ai carabinieri il covo di Bernardo Provenzano, poi ucciso da una fuga di notizie dalla Procura di Caltanissetta. A Non è l'Arena i giornalisti Alessandro Sallusti, Peter Gomez e Sandra Amurri.

