Paola Caurso, chi è: l'adozione, la mamma conosciuta in tv e gli amori

Paola Caruso è uno dei volti noti della televisione, conosciuta in particolare per il ruolo di Bonas, interpretato nella trasmissione Avanti un altro. Trentotto anni appena compiuti, ha partecipato a La Pupa e il Secchione, ma anche a L'Isola dei famosi 11 e al Grande Fratello Vip. Nata a Catanzaro, è una delle opinioniste dei salotti pomeridiani della tv. Laureata in giurisprudenza, è considerata molto sensibile, ma al tempo stesso estremamente schietta. In una intervista ha svelato di essere stata adottata, un aspetto che ha condizionato le sue relazioni. La sua mamma Imma l'ha conosciuta durante Live: Non è la D’Urso. Il padre dovrebbe essere un ex calciatore del Catanzaro. A Paola Caruso vengono attribuiti molti amori, a partire dal figlio di Paolo Bonolis. Avrebbe avuto flirt anche con gli ex tronisti Daniele Interrante e Lucas Peracchi, così come con Luca Onestini. Relazioni anche con Paride Mazzotta e Dario Socci. Con Francesco Caserta, invece, ha avuto un figlio. Oggi, domenica 28 gennaio, Paola Caruso sarà ospite di Verissimo su Canale 5.

