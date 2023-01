Romina Pierdomenico, chi è la fidanzata di Ezio Greggio, più giovane di quasi quarant'anni

29 gennaio 2023 a

Chi è Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio? Pescarese, nata nel 1993, tra i due c'è una differenza d'età di quasi quarant'anni, visto che Greggio è del 1954. Lei è una showgirl e modella, ma anche influencer, considerato che il suo profilo è seguito da oltre 300mila follower. Dopo aver frequentato da giovanissima il mondo dei concorsi di bellezza, conquistando il secondo posto a Miss Italia, nel 2012, ha iniziato a studiare recitazione a Roma e poi a Milano. Ha ottenuto alcune parti in produzioni televisive ed è entrata nel mondo dello showbiz con le partecipazioni a Temptation Island e Uomini e donne. In quest'occasione ha conosciuto Ezio Greggio e tra i due è scoccata la scintilla. Lei soffre della psoriasi guttata, malattia che in passato l'ha costretta a rinunciare a molti lavori perché il suo corpo si ricopriva di macchie. Una vita più sana e le cure del caso, le hanno consentito di migliorare molto la situazione. Greggio ha due figli, Giacomo e Gabriele, nati dal matrimonio con Isabel Bengochea. E' stato inoltre legato dal 2009 al 2018 con Simona Gobbi, più giovane di lui di 34 anni. Oggi, domenica 29 gennaio, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si racconteranno a Verissimo.

