Domenica In, oggi 29 gennaio su Rai 1 puntata dedicata a Sanremo

29 gennaio 2023 a

Domenica In, oggi 29 gennaio, sarà interamente dedicata al Festival di Sanremo. Come ogni settimana, collegamento dalle ore 14 su Rai 1 e Rai Italia e ovviamente alla conduzione, la zia d'Italia: Mara Venier. In apertura del programma, collegamento in diretta con Amadeus, dal Teatro Ariston, per gli ultimi aggiornamenti sulla 73^ edizione della kermesse canora al via da martedì 7 febbraio e poi, uno spazio dedicato alla storia del Festival con i cantanti Bobby Solo, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli, Donatello, Francesca Alotta che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi. Tra gli ospiti di Mara Venier, in qualità di opinionisti, ci saranno Pino Strabioli, Francesca Barra e Adriano Aragozzini, direttore artistico dal 1989 al 1993. E ancora Pierpaolo Pretelli si esibirà in una delle sue performance a sorpresa mentre il giovane tenore Giuseppe Gambi canterà il brano “Adesso Esisti”. Patrizia Baldi, moglie dell’indimenticabile Claudio Villa, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro storia d’amore e il successo internazionale di una delle voci italiane più amate nel mondo con oltre 45 milioni di dischi venduti. L’autore e regista Michele Guardì, interverrà per presentare il suo romanzo Il Polentone.

