Livio Leonardi, chi è il conduttore alla guida di Paese che vai

29 gennaio 2023 a

a

a

Livio Leonardi conduttore di Paese che vai, è un affermato giornalista italiano. Caporedattore e Capostruttura Rai. La sua carriera è iniziata nel lontano 1986 quando si è fatto conoscere come inviato speciale del Tg3 Lazio, poi alla conduzione di diversi programmi. Romano, nato il 4 marzo del 1958, si è laureato in Scienze della Comunicazione ed è diventato un giornalista iscritto all'Albo nazionale Giornalisti Stampa Turistica italiana dal 1982. Ha esordito su Rai 3 nel 1986 e dal 1992 è stato promosso a Rai 1 anche nelle vesti di conduttore. Ha guidato diversi programmi, da Ciao Italia a Giro d'Italia delle auto storiche, e tanti altri. Ha poi lavorato su Rai 2 come autore ed è stato inviato de La vita in diretta. Attualmente conduce Paese che vai. Nella puntata di oggi, domenica 29 gennaio, Livio Leonardi condurrà i telespettatori alla scoperta della città de L'Aquila e del suo comprensorio. Della sua vita privata si sa poco, è molto riservato. In passato ha avuto problemi con la Rai perché cercò di far assumere la moglie.

Vincenzo Mollica, festa per i 70 anni in tv con Fiorello. Gli auguri di Città di Castello





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.