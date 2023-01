Schindler's List, stasera sabato 28 gennaio film in tv su Rete 4. La trama

28 gennaio 2023 a

Schindler's List, la lista di Schindler. Un grande film, stasera in tv, sabato 28gennaio, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Pellicola drammatica, produzione americana del 1993. Regia a cura di Steven Spielberg. Nel cast Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Embeth Davidzt e Beatrice Macola. Il film viene trasmesso in occasione della Giornata della memoria e riguarda l'Olocausto. La trama. Nel 1939 a Cracovia l'industriale Oskar Schindler tenta di rilevare una fabbrica per produrre pignatte e marmitte. Già reclusi nel ghetto di Podgorze, e impossibilitati a commerciare, alcuni ebrei vengono convinti a fornire il denaro per rilevare l'edificio: li ripagherà impiegandoli nella fabbrica, pagandoli con utensili da scambiare e sottraendoli al campo di lavoro comandato dal sadico criminale tedesco Amon Goeth. Ma accade l'imprevedibile.

