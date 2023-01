C'è posta per te, stasera in tv sabato 28 gennaio su Canale 5. Gli ospiti

28 gennaio 2023 a

C'è posta per te. Stasera in tv, sabato 28 gennaio, su Canale 5 uno dei cavalli di battaglia delle reti Mediaset. Il programma ancora una volta sfida Tali e quali, guidato da Carlo Conti e stavolta Maria De Filippi cala due assi: gli ospiti sono Charlize Theron e Irama, chiamati a vestire i panni di veri e propri regali delle persone comuni ai loro cari. Le lettere vengono consegnate da Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, new entry. Ancora una volta la maestra dello storytelling regalerà ai telespettatori emozioni e lacrime: dagli amori mai dimenticati ai ricongiungimenti familiari, dalle storie di dolore alle gioie inattese.

