Fbi, stasera in tv sabato 28 gennaio su Rai 2. La trama

Stasera in tv, venerdì 28 gennaio, su Rai 2, in prima visione assoluta, va in onda un nuovo episodio della serie che racconta le vicende dell’Ufficio dell’Federal Bureau of Investigation di New York. In “Giù la maschera”, questo il titolo della puntata, il conduttore di un programma tv mattutino viene assassinato all'interno della sua casa e la squadra capitanata dall’agente speciale Maggie Bell rintraccia l'assassino, che sta prendendo di mira donne potenti. A seguire, sempre su Rai2 alle 22.10, prosegue anche la prima stagione di FBI International: la serie è incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia, incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, e che ha il suo quartier generale a Budapest. Prima visione per “Su queste acque”, in cui una nave da crociera viene usata dal Cartello Balcanico per contrabbandare droga. Ma l’imbarcazione viene assalita da una banda di rapinatori, venuta a conoscenza del carico dal fratello del capitano.

