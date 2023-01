Città segrete, stasera sabato 28 gennaio su Rai 3. Le anticipazioni

28 gennaio 2023 a

Palermo città affascinante. Ed è proprio il capoluogo della Sicilia, stasera in tv, sabato 28 gennaio, al centro di Città Segrete, il programma condotto da Corrado Augias, in onda dalle ore 21.50 su Rai 3. Palermo la meticcia, dove i campanili convivono con decorazioni orientali e cupole islamiche. Nata fenicia, poi greco-bizantina, prima che nell’anno 831 i saraceni ne facessero una della loro capitali: "Al Aziz", la splendida, ricca di 300 moschee. Augias narra della "sua" Palermo, in una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica e artistica, ma anche politica, nel senso di ricostruire il senso più profondo che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. Per questo, nel ripercorrere i segreti della città, si viaggia tra la storia più remota e quella più recente, senza trascurare la cronaca dei gialli e dei grandi avvenimenti propri dei nostri anni. Augias porta il telespettatore non solo sui luoghi e le vie di Palermo, ma terrà il filo del racconto immerso anche in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

