Tali e quali, stasera in tv sabato 28 gennaio su Rai 1. Le anticipazioni

Tali e Quali entra nella fase decisiva. Stasera, sabato 28 gennaio, su Rai 1 la puntata che precede la finale dell'edizione 2023. Nel programma condotto da Carlo Conti vengono selezionati gli ultimi artisti che parteciperanno alla serata decisiva, quando si sfideranno i primi due classificati di ogni serata. Verrà, inoltre, ripescato il "miglior terzo", scelto tra tutti i concorrenti in gara. Come al solito a decidere sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice in gara sarà "tale e quale" a Renzo Arbore. Gli ospiti fissi, come sempre, sono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Gli artisti sono seguiti dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli. A curare gli arrangiamenti, invece, è il maestro Pinuccio Pirazzoli.

