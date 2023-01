Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel sceglie una cascata di ricci. E sui social scatta il confronto con la mamma

28 gennaio 2023 a

Lei è Deva Cassel. Ha appena 18 anni ma è già un'apprezzatissima modella e su Instagram ha superato gli 800mila follower. I genitori non hanno certo bisogno di presentazioni. La mamma è la splendida Monica Bellucci che, 58 anni già compiuti, è considerata una delle donne più affascinanti del mondo. Il padre, invece, è Vincent Cassel (56 anni), attore, produttore cinematografico e doppiatore francese. Deva nei giorni scorsi ha cambiato la sua pettinatura e ha postato fotografie in cui sfoggia una cascata di ricci, look spesso scelto dalla mamma. Ovviamente è subito scattato il confronto sui social: quanto si somigliano Monica e Deva? Un "gioco" che ha diviso gli ammiratori tra quelli che le considerano due gocce d'acqua e chi invece è convinto che somigli più al babbo Vincent.

