Teo Mammucari, addio a Le Iene. Per Dagospia il motivo è "una lite furiosa con Davide Parenti"

27 gennaio 2023 a

a

a

Teo Mammucari lascia la conduzione del programma televisivo Le Iene. A comunicarlo è stata Mediaset in un comunicato: "Come previsto e in accordo con Mediaset - si legge nella nota -, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento". L'azienda spiega poi che "La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida".

Max Angioni, il comico su Italia1 con il suo show Miracolato

Eppure solo pochi giorni fa Dagospia aveva parlato di una "lite clamorosa del conduttore con l'ideatore dello show Davide Parenti". Infatti nella scorsa puntata delle Iene Belen Rodriguez aveva condotto senza il suo partner e il giorno dopo Alberto Dandolo su Dagospia aveva sganciato questa bomba: "Come mai Teo Mammucari era assente ieri alla conduzione de 'Le Iene', in onda solo con Belen Rodriguez? A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l'ideatore dello show Davide Parenti. Lo scontro rientrerà o Mammucari dovrà lasciare il programma di Italia 1?". Oggi l'ufficialità delll'addio al cast del programma da parte di Mammucari (58 anni).

Belen Rodriguez e Teo Mammucari, video shock. Lei: "Insultatemi, voglio essere insultata". Lui: "Sfonnatela"

x 1 / 4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.