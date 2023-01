Propaganda Live, stasera in tv 27 gennaio su La7: il caso Regeni, l'inchiesta sulla camorra di Diego Bianchi e la musica di Tahnee Rodriguez

27 gennaio 2023 a

Stasera in tv, 27 gennaio 2023, appuntamento del venerdì su La7 con Propaganda Live (dalle ore 21,15), la trasmissione che ripercorre i fatti di attualità della settimana e li approfondisce con inchieste esclusive. Alla conduzione sempre Diego Bianchi, alias Zoro.

Ricorre in questi giorni il settimo anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni: saranno collegati in diretta genitori, Paola e Claudio, per rinnovare il loro appello alla verità. Sarà ospite per la prima volta in studio il giornalista e scrittore Paolo Giordano, con il quale saranno affrontati diversi temi di attualità. Per il reportage della settimana Diego Bianchi è stato nel salernitano, tra Pagani e Scafati, un territorio schiacciato da problemi ambientali e camorra. Al centro del reportage, gli scontri tra tifosi avvenuti domenica scorsa a Pagani e l’inquinamento e gli allagamenti provocati dal fiume Sarno. Diego inoltre ha intervistato Annamaria Torre, figlia del sindaco di Pagani Marcello Torre, ammazzato dalla camorra nel 1980.

Tornano nel programma anche l’attrice Antonella Attili (Il paradiso delle signore) e la scrittrice Chiara Valerio. Ritorno in studio di Andrea Pennacchi con un suo inedito monologo, mentre per la grande musica salirà sul palcoscenico di Propaganda Live la cantante Tahnee Rodriguez. In studio gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

