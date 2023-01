The Voice Senior, perché oggi 27 gennaio non va in onda. Al suo posto Binario 21, lo speciale dedicato al Giorno della memoria con Liliana Segre

27 gennaio 2023 a

Stasera in tv, venerdì 27 gennaio, non andrà in onda The Voice Senior. La terza puntata del fortunato programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici slitta a mercoledì 1 febbraio. Ma perché non va in onda? Il cambio di programmazione riguarda la ricorrenza con la Shoah. Infatti oggi verrà dato spazio a Binario 21, lo speciale dedicato al Giorno della memoria con la senatrice a vita Liliana Segre accompagnata da Fabio Fazio per un evento televisivo esclusivo. Il programma occuperà anche la fascia dell'access time di Rai1 occupata dai Soliti Ignoti.

Dunque dopo il secondo appuntamento delle Blind Audition che ha registrato 4.032.000 telespettatori e il 23.80% di share, il talent show con giudici i Ricchi e Poveri, Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè si arresta per una puntata. Inizialmente The Voice Senior avrebbe dovuto iniziare alle 21,50, ma il team organizzativo di Binario 21 ha evidenziato che l’ora e venti minuti inizialmente assegnata a questo programma non era più sufficiente, anche perché il programma essendo in diretta potrebbe avere delle variazioni dell'orario di fine. Così si è deciso dunque di far slittare la terza puntata di The Voice Senior.

