Jojo Rabbit, stasera in tv 26 gennaio su Rai2: una storia vera tratta dal libro Canging Skies e adattata per il cinema

26 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, 26 gennaio, su Rai2 va in onda il film Jojo Rabbit (dalle ore 21,20). Si tratta di una commedia drammatica, del 2019, con la regia di Taika Waititi. Nel cast ci sono Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell e Scarlett Johansson. Il film è ispirato al libro Caging Skies (2004) che racconta l'olocausto attraverso gli occhi di un bambino di 10 anni che scopre che sua madre sta nascondendo una ragazza ebrea nella sua casa, dunque una storia vera di cui Waititi nel suo adattamento per il cinema ha cambiato alcuni dettagli.

Emanuele Di Porto, la storia di come scampò al rastrellamento del Ghetto ebraico nel 1943

Jojo Rabbit è uno dei film con più nomination agli Oscar 2020, ma già alle prime immagini dal set, il mondo si era commosso per questa storia di un ragazzo tedesco con Hitler per amico immaginario, che lo aiuta a superare le sue paure e scoprire che non tutto ciò che il mondo gli insegna è corretto, fino a capire che l'ideologia nazista non è solo pericolosa, ma è anche sbagliata. Jojo è un bambino abituato a essere vittima dei bulli del suo gruppo e, come se ciò non bastasse, scopre che sua madre tiene il "nemico" nascosto nella sua casa, una giovane ebrea. Con l'aiuto del suo Hitler immaginario e di questa misteriosa ragazza, Jojo inizia ad aprire la sua mente, a lasciarsi alle spalle i pregiudizi e scoprire che gli adulti non hanno sempre ragione.

Che Dio ci aiuti 7, due nuovi episodi: trame e anticipazioni

Jojo Rabbit contrappone uno sguardo diverso e pieno di speranza al nazismo (sebbene il suo approccio satirico non abbia deliziato tutti i critici), parlando dell'innocenza dei bambini e del loro enorme potenziale di scoprire il bene anche nel mezzo di una situazione terribile. Nel mondo reale, purtroppo, le cose non sono andate in questo modo.

Splendida cornice su Rai3: tutti gli ospiti di Geppi Cucciari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.