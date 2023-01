Che Dio ci aiuti, stasera in tv 26 gennaio due nuovi episodi: trame e anticipazioni

26 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 26 gennaio, su Rai1 dalle ore 21,25 vanno in onda due nuovi episodi della fiction Che Dio ci aiuti arrivata ormai alla settima edizione (anche su Raiplay).

Jonathan Kashanian, "voglio l'amore, non importa se uomo o donna". Chi è lo stilista e personaggio tv

Un lungo addio, quinto episodio della serie, il primo di oggi, si apre con Azzurra (Francesca Chillemi) che scopre che Suor Teresa (Fiorenza Pieri) potrebbe aiutarla a ristabilire l’ordine delle cose nel Convento. Così chiede consiglio a Suor Costanza (Valeria Fabrizi) per diventare una "suora perfetta" e conquistarla. Suor Teresa si occupa della ricerca affidatagli dalla sorella. Intanto Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Sara sono impegnati a vendicarsi contro la sua ex. Ludovica (Emma Valenti) scopre finalmente per quale motivo Ettore (Filippo De Carli) non vuole avere a che fare con lei. Azzurra e Cate (Ileana D'Ambra), intanto, si impicciano nella storia famigliare di un bambino del coro. Arrivando a una soluzione che provoca un cambio di prospettiva da parte di Suor Teresa.

Enzo Decaro, perché usa sempre gli occhiali e l'amicizia con Massimo Troisi

In Apri gli occhi, sesto episodio della serie, il secondo di oggi, l’astio di Azzurra nei confronti di Suor Teresa la porta a farle una serie di piccoli scherzi e vendette. Ma quello che Azzurra non sa è che qualcuno la sta osservando. Intanto Sara ed Emiliano pensano a cosa organizzare per il compleanno di Elia. Una missione che si rivela più complicata del previsto. Nel frattempo, in convento, torna Carolina (Isabella Mottinelli), l’ex barista dell’Angolo Divino. Suor Costanza, che è molto affezionata alla ragazza, sospetta però che nasconda un segreto.

Splendida cornice su Rai3: tutti gli ospiti di Geppi Cucciari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.