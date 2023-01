Catena Fiorello, chi è la sorella di Rosario e Giuseppe: il tumore e il compagno di una vita

26 gennaio 2023 a

Catena Fiorello ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi, giovedì 26 gennaio. Scrittrice e autrice televisiva, è sorella di Rosario e Giuseppe, showman e attore conosciutissimi nel panorama dello spettacolo italiano.

Catena, 56 anni, originaria di Catania in seguito al grande successo ottenuto da Rosario, si trasferisce a Roma e collabora come autrice di suo fratello nei programmi Buona Domenica e Festivalbar nelle edizioni del 1997 e 1998. Nel 2005 è autrice e conduttrice di Nati senza camicia su Rai3. Nel 2009 conduce il programma L'isola del Gusto, andato in onda su Alice. Nel 2013 pubblica Dacci oggi il nostro pane quotidiano, un libro sulla vita familiare dell'autrice in cui spiccano le ricette di cucina povera della madre, inserite per descrivere, anche attraverso l'arte culinaria, l'ambiente della sua casa. Nel 2018 con il romanzo Picciridda vince il Premio Elsa Morante Ragazzi (ex aequo con Aldo Cazzullo). Nel giugno 2019, durante un'intervista a Maurizio Costanzo, all'interno del programma televisivo S'è fatta notte, ha raccontato di aver avuto un tumore al seno sconfitto grazie alle indagini del suo radiologo. Nello stesso anno recita nei film A mano disarmata e Nati 2 volte. Nel 2021 recita una piccola parte in Svegliati amore mio, miniserie di Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Ciatuzzu, ambientato nella sua terra, la Sicilia degli anni Sessanta, è il suo ultimo romanzo. Sentimentalmente è legata alll'avvocato Paolo Spalluto dal 2011, conosciuto grazie ad alcuni amici comuni.

