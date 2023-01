Jonathan Kashanian, "voglio l'amore, non importa se uomo o donna". Chi è lo stilista e personaggio tv

26 gennaio 2023 a

Jonathan Kashanian ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 26 gennaio 2023. Stilista e personaggio televisivo, di origini israeliane, ma naturalizzato italiano, la sua vita è cambiata con la partecipazione al Grande Fratello: ha vinto il reality e poi è diventato un personaggio del mondo televisivo.

Ma chi è Kashanian? Originario di Ramat Gan, nel distretto di Tel Aviv, 42 anni, è figlio di genitori ebrei iraniani emigrati poi a Milano quando lui aveva tre anni. Nei primi anni Duemila Jonathan Kashanian ha deciso come la sua strada fosse nel mondo della moda e così si è diplomato come stilista, iniziando a lavorare in sfilate e showroom. Ha una sorella, Limor, che adesso vive in Israele, e due fratelli Alon e Yaron. Dopo il Grande Fratello ha pure partecipato a L'Isola dei Famosi e si è classificato al quinto posto. In occasione della sua partecipazione al Grande Fratello, la Gialappa’s Band fece di lui il personaggio più imitato e divertente dell’edizione 2004. All’epoca Jonathan Kashanian aveva 23 anni. Sulle mura della casa più spiata d'Italia scrisse: “La felicità è ovunque, basta cercarla”.

Non ha mai voluto rendere noto il suo orientamento sessuale né i suoi amori passati. A chi gli ha domandato se fosse o meno omosessuale, Jonathan ha risposto che è in cerca dell’amore a prescindere che si tratti di un uomo o di una donna. Secondo i rumors del gossip, per diverso tempo Jonathan è stato legato alla cantante Bianca Atzei. Recentemente tra i giurati di Miss Italia, per dieci stagioni è stato ospite fisso di , tutor a Vieni da me e opinionista fisso di Detto Fatto.

