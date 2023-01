Enzo Decaro, chi è: perché usa sempre gli occhiali e il mistero della vita privata

26 gennaio 2023 a

Enzo Decaro è uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata odierna, giovedì 26 gennaio 2023, della trasmissione condotta da Serena Bortone. L'attore è uno degli esponenti del filone napoletano portato alla ribalta dal gruppo teatrale La Smorfia nella seconda metà degli anni settanta.

Decaro, originaio di Portici, 63 anni, grande amico di Massimo Troisi e Lello Arena con cui inizio a fare teatro formando il gruppo Rh-Negativo, inaugurando un nuovo tipo di teatro che attingeva alla farsa napoletana e al cabaret. Insieme parteciparnono al programma televisivo Non stop, a Luna Park e portarono in scena lo spettacolo teatrale Così è (se vi piace) prima di sciogliersi definitivamente all'inizio degli anni Ottanta. Decaro proseguì la sua attività sia come regista, sia come attore televisivo e teatrale. Nel 1998 il grande successo della fiction Una donna per amico lo riportò alla ribalta nazionale. Proseguì interpretando altre fiction di successo, tra le quali La provinciale, Orgoglio, Lo zio d'America, Padri, Il cardinale, Noi, Madre Teresa, Provaci ancora prof!, Era mio fratello, La terza verità, L'ultimo rigore 1 e 2, Una madre e Una donna per amico 1 e 2. E' da poco tornato in tv con la mini serie L'amore strappato, con Sabrina Ferilli.

Riservatissimo sulla sua vita privata, Decaro però ha dichiarato di avere tre figli. L'attore è presente sui social anche se poco attivo. Ha però sempre raccontato la sua grande passione per la musica di Bruce Springsteen di cui ha visto 22 concerti dal vivo. Recentemente ha raccontato di aver conosciuto Madre Teresa di Calcutta ("devo dire che quegli occhi e quello sguardo attraversavano non so che cosa, ma sicuramente erano in contatto con una dimensione sconosciuta"). De Caro ha poi raccontato di indossare spesso gli occhiali a causa di un tic nervoso che gli fa muovere gli occhi nervosamente perdendone il controllo.

