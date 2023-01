Enrico Beruschi, chi è la moglie Margherita Fumero, una coppia comica. Il successo a Drive In e quella volta a Sanremo

26 gennaio 2023 a

a

a

Enrico Beruschi ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo del pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Il comico ripercorrerà, con altre colleghi, una stagione della comicità italiana.

Ma chi è Beruschi? Milanese, 81 anni, è stato grande protagonista dell'iconica trasmissione Drive In (dal 1983 al 1986), proponendo gag di personaggi buffi e sfortunati. Ex ragioniere nell'azienda Galbusera, negli anni Settanta tenta la carriera artistica esibendosi al Derby Club di Milano e dopo un paio di anni lascia il lavoro per dedicarsi allo spettacolo. Tra i programma di cui è protagonista Non stop, Luna Park, Tutto compreso, Qua la zampa, Emilio, Bellezze al bagno, Il tg delle vacanze. Inviato per Quelli che il calcio e Mi manda Lubrano, negli anni - dopo il cinema - si è poi dedicato al teatro. Recentemente ha condotto per una settimana Striscia la notizia.

Particolarmente caratterizzato da una voce da basso, si è cimentato brillantemente anche come cantante classificandosi quinto al Festival di Sanremo 1979 con il brano Sarà un fiore, uno dei tormentoni dell'anno e grande successo discografico mentre una pubblicità della salviettine Fresh & Clean all'epoca, negli anni Ottanta, ebbe un grande successo. Beruschi è sposato con Margherita Fumero anche le attrice e con cui ha fatto coppia, oltre che a Drive In, a teatro e volto noto della sitcom Camera Café.

