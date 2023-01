Piazzapulita, stasera in tv 26 gennaio su La7: Nicola Gratteri e Rosy Bindi tra gli ospiti di Corrado Formigli

26 gennaio 2023 a

Stasera in tv, 26 gennaio 2023, appuntamento del giovedì su La7 con Piazzapulita (dalle ore 21,20). Il talk condotto da Corrado Formigli sulle ultime vicissitudini di attualità - tra cronaca, politica ed economia - vedrà al centro della discussione l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro che continua a far discutere. Ma non solo. Spazio anche ai nuovi armamenti e al rischio di un'escalation in Ucraina, i 100 giorni del Governo Meloni e il sovranismo alla prova della realtà, la prosecuzione dell’inchiesta sul reddito di cittadinanza e sul malfunzionamento dei centri per l’impiego.

Gli ospiti in studio o in collegamento: il procuratore Nicola Gratteri; l’ex presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi; Chiara Appendino (M5S); Raffaella Paita (IV) e i giornalisti Claudio Cerasa, Tiziana Ferrario e Nello Trocchia.

Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti. Spazio anche ad alcuni degli ospiti fissi: Tito Boeri, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Nunzia De Girolamo, Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro e Alessandra Sardoni. Al centro dei dibattiti, come tradizione nella storia del programma, ci saranno il racconto della realtà, le interviste a grandi personaggi italiani e internazionali e il fact-checking delle promesse dei leader politici.

