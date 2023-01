Atlantide, l'Olocausto: stasera mercoledì 25 gennaio su La7. Le anticipazioni

25 gennaio 2023 a

Atlantide, l’Olocausto. Stasera su La7, mercoledì 25 gennaio, uno speciale condotto da Andrea Purgatori in vista della Giornata della Memoria. Nel corso della puntata verrà trasmesso il documentario Edith Bruck, realizzato dalla 3D Produzioni in collaborazione con La7. E' la testimonianza della scrittrice e poetessa di origini ungheresi naturalizzata italiana che è sopravvissuta all'Olocausto dei campi di Auschwitz, Dachau e Bergen – Belsen. La pellicola inizia con lei che guarda un vecchio documentario ungherese, “A Látogatas”, che in italiano significa “La visita”. È lei sullo schermo, più giovane, nel 1982, tornata in Ungheria per rivedere la casa dove è nata e dove fu catturata. Ricorda e riflette e ne emerge il ritratto di una donna capace di continuare a vivere e amare, e che non tralascia nulla della sua storia: dal lager all’amore infinito per il poeta Nelo Risi, fino alla scrittura che le ha permesso di continuare a vivere. Edith ha avuto inoltre il Patrocinio di UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, della Fondazione Museo della Shoah, del Dicastero della Cultura e l’Educazione, e con la collaborazione dell’Accademia d’Ungheria a Roma.

