Controcorrente, stasera in tv mercoledì 25 gennaio su Rete 4. I temi

Il caso Matteo Messina Denaro e la riforma della giustizia al centro della puntata di stasera, mercoledì 25 gennaio, di Controcorrente, in programma dalle ore 21.20 su Rete 4. Ovviamente si parlerà anche della crisi economica, dello sciopero dei benzinai, della guerra e di tanto altro. Dopo la pausa per le festività natalizie, alla guida del programma torna Veronica Gentili. Non sono stati ufficializzati gli ospiti della serata che come al solito saranno numerosi e autorevoli.

