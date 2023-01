Io vi troverò, film stasera in tv mercoledì 25 gennaio su Italia 1. La trama

25 gennaio 2023 a

Io vi troverò. Il film in programma stasera in tv su Italia 1, inizio alle ore 21.20, è una pellicola d'azione del 2008, produzione francese. La regia è di Pierre Morel. Nel cast Liam Neeson, Maggie Grace, Xander Berkeley, Famke Janssen, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser, Jon Gries e David Warshofsky. E' la storia della figlia di un ex agente dei servizi segreti che viene rapita per essere venduta come schiava. Il padre usa tutti i mezzi a sua disposizione per cercare di ritrovarla e portarla a casa. Un film avvincente considerato un capolavoro nel suo genere. Da non perdere per gli appassionati.

