L'ora legale, stasera mercoledì 25 gennaio su Canale 5. La trama

L'ora legale. E' il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 25 gennaio, su Canale 5, a partire dalle ore 21.20. Commedia del 2017, produzione italiana, regia di Ficarra e Picone. Nel cast oltre a Ficarra e Picone, Leo Gullotta e Vincenzo Amato. Diamo uno sguardo alla trama. In un piccolo comune del meridione dai sindaci disonesti, in sita delle elezioni una lista civica dichiara guerra all'illegalità. Gli elettori sono chiamati a confrontarsi con l'idea della legalità. Accade anche a Salvo e Valentino che gestiscono un piccolo chiosco e si schierano su fronti opposti con l'obiettivo di ottenere un favore da chi sarà eletto.

