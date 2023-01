La porta rossa, stasera in tv mercoledì 25 gennaio su Rai 2. La trama

25 gennaio 2023 a

a

a

La porta rossa torna stasera in tv, mercoledì 25 gennaio, su Rai 2. Terza stagione della serie televisiva. Due gli episodi in programma. Diamo uno sguardo alla trama. Nel primo si continua a indagare sul blackout che ha colpito Trieste. Emerge un messaggio vocale dall'importante contenuto. Una voce ribalta quello che le indagini avevano dato per certo. La situazione complessiva, inoltre, modifica anche il rapporto tra Cagliostro e Vanessa. Paoletto cerca risposte sulla scomparsa di Stella e prova a ricorrere ad Andrea. Nel secondo episodio di stasera (il sesto della serie), Paoletto sembra sempre più vicino alla verità che lo coglie totalmente di sorpresa. Intanto si continua ad indagare sul blackout e arrivano i primi risultati: i responsabili sembrano ormai certi. Inizio alle ore 21.20.

I casi di Greta Spreafico e della setta satanica a Chi l'ha visto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.