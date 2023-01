Zack, cane eroe, il film stasera mercoledì 25 gennaio su Rai 1. La trama

25 gennaio 2023 a

Zack, cane eroe. E' il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 25 gennaio, su Rai 1. Inizio alle 21.25 per una prima visione nella Giornata della Memoria. Quando l'uomo dà il peggio di se stesso, la salvezza può arrivare da un amico a quattro zampe. La pellicola è ambientata a Berlino durante la Seconda guerra mondiale, al culmine della persecuzione razziale nazista. Gli ebrei vengono deportati nei campi di sterminio. Tra le famiglie perseguite c'è anche quella del piccolo Joshua. Un ufficiale delle SS si prende del cane del bambino e lo addestra alla sorveglianza dei prigionieri. Ma un giorno, nel campo di concentramento, Zack riconosce Joshua e lo aiuta nei suoi intenti di fuga. La regia è cura di Lynn Roth. Il giovanissimo August Maturo è commovente nell’interpretare il ragazzino deportato. Nel cast troviamo anche Ayelet Zurer, Ken Duken e Levente Molnár.

