Chi l'ha visto?, stasera mercoledì 25 gennaio su Rai 3. Le anticipazioni

Torna Chi l'ha visto?, stasera in tv mercoledì 25 gennaio su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Al centro del programma condotto da Federica Sciarelli, il mistero di Villasanta di Monza. A una scheda elettorale è stata affidata una confessione: "Ho ammazzato un uomo". Chi lo ha scritto? Chi sarebbe la vittima? Se ne parla ampiamente nella prima parte della trasmissione. Poi si torna sulla storia di Greta Spreafico, la cantante rock scomparsa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo, il giorno prima di vendere la casa che aveva ereditato dal nonno. La ragazza negli ultimi tempi aveva manifestato paura. Ma si chi? E per cosa? Approfondimento anche sulla morte di Elena Bruselles e Luana Costantini, madre e figlia, ritrovate senza vita in un appartamento di Roma. Dietro ai loro decessi si cela l'ombra di una setta satanica e di quello che si fa chiamare shamano, un uomo che ha vissuto insieme alle due donne fino a dicembre. Nel corso del programma non mancheranno gli appelli e le richieste di aiuto per le persone scomparse.

