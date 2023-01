Selen, chi è Luce Caponegro: da porno attrice al ritiro dalle scene. Mariti, relazioni e Rocco Siffredi "era violento"

24 gennaio 2023 a

Luce Caponegro, conosciuta come Selen nel mondo del porno. Oggi però la donna ha cambiato vita e racconterà ospite de Le Iene - nella puntata del 24 gennaio 2023 - il suo percorso di maturazione e il suo rapporto con la sua vita precedente.

Ma chi è Caponegro? Romana, 56 anni, trasferitasi con la famiglia a Ravenna comincia a esibirsi in locali per adulti fino a quando, all'età di ventisei anni, gira la sua prima pellicola pornografica, in realtà poco più di un video amatoriale. Dopo un intervento chirurgico di mastoplastica, nel 1993 Alex Perry le offre di partecipare al film Signore scandalose di provincia. Selen motivò la decisione di intraprendere la carriera di pornoattrice con la passione per l'esibizionismo e con il piacere di considerare il sesso come un atto di ribellione verso la società conformista. Negli anni Novanta è la pornostar più famosa in Italia vincendo 17 premi come attrice pornografica. Si ritirò dal mondo del cinema porno nel 1999 con il suo ultimo film Millennium.

Nella vita privata è stata sposata con Fabio Albonetti, con cui ha avuto un figlio. Un secondo figlio è nata dalla relazione con l'ex calciatore Nicola Zanone. Nel 2012 ha sposato Antonino Putortì, tre anni dopo il divorzio. In una intervista al Corriere della Sera dichiarò che "gli ultimi tempi sono stati una tortura, la trasgressione era diventata un lavoro odioso. Ho dovuto fare film quando volevo smettere, cercando di costruire ciò che ho sempre desiderato, una famiglia. Rocco Siffredi? Era violento. Ho avuto un flirt con un attore porno turco, bellissimo". Nel 2017 per l'Editore Cairo ha pubblicato l'autobiografia Da bambina sognavo di volare, mentre in precedenza - oltre ad aver partecipato come concorrente a una puntata de Il gioco dei 9, condotto da Raimondo Vianello - ha fatto anche tv partecipando al reality show La Fattoria (2004) e facendo numerose ospite in varie trasmissioni.

