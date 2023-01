Melissa Satta e Matteo Berrettini, dopo il bacio la notte trascorsa insieme: lo scoop di Chi

24 gennaio 2023 a

a

a

Altro che Steven Zhang, presidente dell'Inter. La showgirl ed ex velina Melissa Satta fa coppia con il campione di tennis Matteo Berrettini. Dopo l'uscita pubblica al Forum di Assago per assistere alla partita di basket fra l’Olimpia Milano e il Lyon-Villeurbanne, seguita dal bacio rubato dalla fotocamera di un telefonino in un locale milanese (merito di un follower dell’influencer Deianira Marzano), Satta e Berrettini hanno trascorso la notte insieme nella casa della showgirl. A riferirlo, con tanto di prove fotografiche, è il settimanale Chi , che ha sorpreso la nuova coppia prima a cena al Domus e poi all’Armani Privé per il dopocena.

Federico Lauri fa coming-out a Verissimo: "Ora posso raccontare la mia omosessualità"

Come hanno raccontato i testimoni, la Satta e il campione di tennis - fresco di eliminazione al primo turno degli Australian Open ad opera di Andy Murray - sono apparsi molto affiatati e il loro atteggiamento denotava un elevato livello di confidenza e intimità. A notte fonda - erano circa le 4.30 del mattino - l’ex signora Boateng (dal matrimonio con il calciatore Kevin-Prince è nato il figlio Maddox) e Berrettini sono stati poi immortalati mentre salivano sull’auto di lei, per dirigersi proprio a casa della Satta, dove hanno trascorso il resto della nottata.

Melissa Satta regina di sensualità, a Venezia con l'abito "nudo" che mostra i capezzoli

Satta - sarda ma nata a Boston, 36 anni - è stata fidanzata con l'ex ironista Daniele Interrante, gli è stato affibbiato un flirt con Gianluca Vacchi e poi ha fatto coppia per cinque anni con Bobo Vieri. Nel 2016 ha sposato Kevin Prince Boateng, ex calciatore del Milan, poi la relazione con Mattia Rivetti. Matteo Berrettini - romano, 26 anni - ha avuto una relazione con la collega tennista Ajla Tomljanovic, poi il gossip gli ha affibbiato flirt con la top model Meredith Mickelson e con la conduttrice ed ex gieffina Paola Di Benedetto.

Giancarlo Magalli racconta in tv la sua malattia: il linfoma vicino alla milza e l'infezione, "potevo morire in due mesi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.