Simone Montedoro, chi è la compagna Lara Carnevale e la malattia superata

Simone Montedoro ospite di Oggi è un altro giorno, martedì 24 gennaio. Intervistato da Serena Bortone racconterà la sua vita privata e la carriera a iniziare dall'ultima pellicola che lo ha visto protagonista, Ritorno al presente, visibile su Prime Video dopo l'anticipazione al cinema. Recentemente è stato anche protagonista in teatro con la commedia L'uomo ideale.

Simone Montedoro, la svolta nella storia d'amore con Lara Carnevale: "La consegna di due lettere a Natale"

Montedoro, 49 anni, ha dovuto lottare contro il linfoma di Hodgkin, un tumore maligno, che colpisce il sistema linfatico e che ha costretto l'attore a mettere momentaneamente in stand-by la sua carriera per potersi sottoporre a tutte le cure necessarie. Per fortuna le cose sono andate nel migliore dei modi ma la malattia lo ha costretto a interrompere momentaneamente la sua carriera che lo aveva visto gran protagonista della fiction Don Matteo per otto stagioni (dal 2008 al 2016, 125 episodi). Al suo fianco ha avuto però la sua compagna - l'atleta Lara Carnevale - che nel 2014 gli anche donato la gioia di diventare padre di Matteo. E nella stagione 2020 ha partecipato a una puntata della fortunata serie tv Don Matteo tornando a vestire i panni del capitano Tommasi. Nel frattempo ha partecipato a Ballando con le Stelle (2018), alla mini serie Sotto copertura - La cattura di Zagaria e Come una madre oltre a essere protagonista dello show Il cantante mascherato e di Tale e Quale Show.

Simone Montedoro, la malattia e la nuova vita a Ibiza. Il flirt con Manuela Arcuri e l'amore per Lara

Montedoro, che con la sua famiglia da tempo abitano a Ibiza (perché la compagna fa "l’istruttrice di gyrotonic, una disciplina che combina danza, yoga, arti marziali e nuoto, e ha aperto un centro sportivo sull’isola spagnola”) ha avuto diversi flirt, tra cui il più noto è stato quello con Manuela Arcuri.

