Storia di una ladra vera, stasera in tv 24 gennaio su Canale5 il film ispirato a fatto realmente accaduto

Stasera in tv, martedì 24 gennaio 2023, su Canale5 va in onda il film Storia di una ladra di libri (dalle ore 21,40). La pellicola, del 2013, una commedia prodotta tra Stati Uniti e Germania, ha come regista Brian Percival mentre nel cast ci sono Sophie Ne'lisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Ben Schnetzer, Nico Liersch, Barbara Auer, Rainer Block, Oliver Stokowski e Matthias Matschke. Il film non è ispirato a una storia vera, ma trae spunto da un episodio realmente accaduto. Più precisamente, il film è tratto dal romanzo del 2005 di Markus Zusak La bambina che salvava i libri e il libro contiene anche aneddoti tramandati allo scrittore dai suoi genitori.

Lo scrittore Markus Zusak infatti ha basato il suo romanzo su alcuni fatti raccontati dai suoi genitori, originari della Germania. Tra gli episodi reali c’è quello della madre dello scrittore che a sei anni assistette alla scena di un gruppo di ebrei che venivano caricati su una camionetta per essere portati via dalle proprie case. Questi ricordi sono stati inseriti nel racconto, insieme ad altri elementi di finzione.

La trama. Adottata all'età di nove anni, Liesel (Sophie Ne'lisse) vive con i genitori (Geoffrey Rush ed Emily Watson) in un quartiere tedesco di operai. Testimone degli orrori del nazismo, Liesel trova conforto nei libri da quando, dopo averne rubato uno, comincia a collezionare volumi e impara a leggere mentre i suoi genitori nascondono sotto le scale della loro abitazione un rifugiato ebreo (Ben Schnetzer).

