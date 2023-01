Le Iene, stasera in tv 24 gennaio su Italia: Luigi Pelazza a Castelvetrano e Campobello. Tra gli ospiti Margherita Laterza e Selen

24 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, martedì 24 gennaio 2023, su Italia1 va in onda una nuova puntata de Le iene (ore 21,20) con Teo Mammuccari e Belèn Rodriguez alla conduzione. Anche la redazione dello storico programma Mediaset propone un servizio molto ampio sulla cattura del super latitante Matteo Messina Denaro (servizio di Luigi Pelazza che è andato Castelvetrano e a Campobello di Mazara, ha intervistato il Comandante dei Ros e persone del luogo).

Salvatore Baiardo: "Matteo Messina Denanro non ne ha per molto"

Nel corso della serata anche alcuni ospiti tra cui l'attrice Margherita Laterza. Di recente la donna ha fatto molto parlare di sè quando ha raccontato un episodio che l'ha colpita in prima persona: sul set di un film è stata molestata da un produttore; l'attrice ha inoltre aggiunto che sul versante MeeToo l'Italia è particolarmente arretrata. Ci saranno anche Emanuele Palumbo, meglio noto come Geolier, rapper di scuola partenopea; Luce Montenegro che con il nome d'arte di Selen ha fatto la storia del porno italiano e questa sera racconta il suo percorso di vita, non privo di ostacoli e con un approdo finale verso la maturità. Per finire, interviene Stefano Savi, salito alla ribalta della cronaca quando nel 2014 è stato sfregiato dopo uno scambio di persona: cosa gli è accaduto nei successivi anni? Presenti anche, come di consueto, i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Video su questo argomento Arrestato Andrea Bonafede, Messina Denaro usava la sua identità TMNews

Il programma di Davide Parenti non dimentica però gli episodi più dibattuti del momento e sull'argomento mafia dopo il servizio su Messina Denaro il racconto continua illustrando l'iniziativa proposta da Giuseppe Cimarosa, figlio del pentito di mafia Lorenzo, cognato di Messina Denaro. Pelazza, Lucia Impastato, Nicola Morra (Presidente dalla Commissione Parlamentare Antimafia) e il sindaco Enzo Alfano partecipano nel finale ad un sit-in organizzato nel quartiere di nascita del super latitante.

Fuori dal coro, inchiesta sui beni che lo Stato confisca alla mafia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.