Quarta Repubblica, stasera lunedì 23 gennaio su Rete 4. Gli ospiti

Quarta Repubblica stasera in tv lunedì 23 gennaio su Rete 4. Ovviamente alla conduzione Nicola Porro che con gli ospiti affronterà i principali temi legati all'attualità. A partire dal Qatergate, l'inchiesta per corruzione che ha sconvolto il parlamento europeo. Annunciati anche un focus sulle case green e uno sull'emergenza immigrazione, con una inchiesta sulle Ong. Intervista a Gaddur Hafed, ex ambasciatore in Italia e ministro del governo libico di Stabilità Nazionale. Tra gli ospiti il Ministro della Giustizia Carlo Nordio che parlerà della riforma sulle intercettazioni, da giorni al centro del dibattito. Parteciperanno inoltre Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle), Riccardo Magi (+ Europa), Matteo Ricchi (Pd) e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Emiliano Fittipaldi e Daniele Capezzone. Non mancheranno ovviamente Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

