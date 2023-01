Boss in incognito, stasera in tv lunedì 23 gennaio su Rai2: protagonista Angelo Pinto

23 gennaio 2023 a

a

a

Stasera 23 gennaio su Rai 2 alle 21.20 torna l'appuntamento con Boss in incognito e Max Giusti. Protagonista della serata sarà Angelo Pinto direttore generale di Pinto srl, azienda che produce sistemi oscuranti, tapparelle, box doccia e porte a soffietto. La Pinto srl ha una storia lunga trent’anni e tre stabilimenti in Italia, uno a Fidenza, uno a Mediglia, in provincia di Milano, il terzo a Polla, in provincia di Salerno.

Max Giusti torna in tv con "Boss in incognito"

Il boss entrerà nello stabilimento campano sotto copertura. L’azienda vanta 250 dipendenti e realizza 300.000 prodotti al giorno, per un fatturato di quasi 80 milioni di euro l’anno. Angelo Pinto lavorerà con Tayna, con cui creerà i box doccia; con Christian, con cui darà vita alla tapparella; con Selene per l’assemblaggio e il confezionamento delle tapparelle; e con Carmen per la realizzazione della mazzetta dei colori. Ad aiutare il boss ci sarà, come sempre, Max Giusti, che, nei panni di Josè, con Giuseppe produrrà una porta a soffietto.

Lotteria degli scontrini, nella regione vinti 365 mila euro nelle ultime settimane



Lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, il boss potrà osservare più da vicino chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. I lavoratori, pur senza saperlo, potranno farsi conoscere meglio dal direttore generale. Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto – per non farli insospettire - che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano in un momento difficile e pieno di sfide, non solo per le imprese ma per tutto il Paese. Le identità saranno svelate solo a fine riprese.

Una chef casentinese al Festival di Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.